الخطوط الجوية العراقية: إطلاق خط مباشر بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو المقبل

2021/04/04 | 12:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الخطوط الجوية العراقية اليوم الأحد عن افتتاح خط مباشر بين بغداد وأبوظبي مطلع مايو/ أيار 2021.وأوضح بيان للخطوط الجوية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه سيتم افتتاح خط مباشر بين بغداد وابوظبي سيفتتح ذهاباً وإياباً في الأول من …

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