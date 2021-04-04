بارزاني يبدي دعمه الكامل للملك عبد الله والمملكة الأردنية الهاشمية

2021/04/04 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، دعمه الكامل للملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب رئيس الحكومة في رسالة بعث بها إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن “دعم حكومة إقليم كوردستان وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وقرارات الملك عبد الله وجهوده في حفظ أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية”.

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