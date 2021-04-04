عمار الحكيم يعلن التضامن مع الأردن: تابعنا بـ ’قلق بالغ’ المستجدات هناك

2021/04/04 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الأحد، تضامنه مع الأردن في تحقيق الأمن والاستقرار.

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وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 نيسان 2021)، إنه "تابعنا بقلق بالغ المستجدات التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفيما نعلن عن تضامننا مع المملكة قيادة وشعبا ووقوفنا الى جانبها في تحقيق الأمن والإستقرار وتطلعنا الى إحرازها المزيد من التقدم والرفاهية لشعبها الشقيق".

وأضاف، "حمى الله الجارة الشقيقة الأردن وباقي بلداننا العربية الكريمة من كل سوء ووفق شعوبها لكل خير".

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