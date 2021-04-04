رونالدو يمنح يوفنتوس نقطة صعبة أمام تورينو

2021/04/04 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتدى المهاجم البرتغالي الدولي

المخضرم كريستيانو رونالدو ثوب الإنقاذ

مجددا وقاد فريقه يوفنتوس لتعادل صعب

وثمين 2 - 2 مع مضيفه وجاره تورينو اليوم

السبت في ديربي مدينة تورينو ضمن

منافسات المرحلة الـ29 م

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