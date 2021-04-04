معالجةُ طفلةٍ تعاني من ورمٍ دمويّ في الوجه

2021/04/04 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريقٌ طبّي في مستشفى الكفيل

التخصّصي التابع للعتبة العبّاسية

المقدّسة، عن نجاحه بمعالجة طفلةٍ

تعاني من ورمٍ دمويّ في وجهها.

وقال اختصاصيّ جراحة الوجه والفكّين في

المستشفى الدكتور رضوان الطائي: "إ

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