شرار حيدر: لا صحة لإلغاء فقرة ازدواجية المناصب بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة

2021/04/04 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

نفى عضو الهيأة العامة لاتحاد الكرة العراقي، شرار حيدر، اليوم الاحد (4 نيسان 2021)، طلب عمومية اتحاد الكرة في الاجتماع الاستثنائي مع ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي، إلغاء فقرة ازدواجية المناصب ما بين المرشح للمكتب التنفيذي للاتحاد والمنصب الآخر.

وقال حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما أًشيع من الغاء لفقرة ازدواجية المناصب غير صحيح، وأنا طلبت في الاجتماع بأن المرشح عليه أن يستقيل من المنصب الآخر قبل الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة، حتى لا يكون هناك تأثير على عمومية الكرة قبل الانتخابات".

وأضاف، أن "من الأمور المهمة التي تمت المصادقة عليها هي قبول الاتحاد الفرعي لمحافظة حلبجة، وأن يكون الإشراف على الانتخابات من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي".

وكانت عمومية اتحاد الكرة، قد عقدت، اليوم الاحد اجتماعاً استثنائياً في فندق بابل لمناقشة النظام الاساسي لاتحاد الكرة.

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