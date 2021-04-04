جورج وسوف ينعى ملحن أغنية ’’طبيب جراح’’: سكت الكلام

2021/04/04 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نعى المطرب السوري جورج وسوف، الملحن المصري شاكر الموجي، إثر رحيله بعد صراع مع المرض.

وكتب جورج وسوف على ’’فيسبوك’’ ناعيا الموجي: "سكت الكلام، آخر اعمالك بمسيرتنا يللي استمرت اكتر من 40 سنة".

واضاف: "اليوم سكت الكلام يا شاكر وبكيت الالحان ووقفت النوتات بالاسود حزينة على رحيلك".

وأطلق على الراحل لقب الموجي نسبة إلى خاله الموسيقار محمد الموجي، إذ كان قدوته الأولى والتحق بسببه بكلية التربية الموسيقية، وكان الأول على دفعته وبعدما تخرج، عين معيداً بنفس الكلية.

غير أن أكثر تجاربه التلحينية بروزاً تلك التي قدمها للمغني السوري جورج وسوف مثل "بتحبني أيوه لا"، "يللي تعبنا سنين في هواه"، و "طبيب جراح".

وتوالت أعماله الموسيقية وتعاون مع المغنين ميادة الحناوي، ووليد توفيق، ونانسي عجرم، ووائل كفوري، وكارول سماحة، ووائل جسار، وغيرهم.

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