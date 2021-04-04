هيئة اتحاد الكرة العامة تصادق على نظام العام الحالي

2021/04/04 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / صادقت الهيئة العامة لاتحاد الكرة على النظام الداخلي الجديد ٢٠٢١ الذي سيعتمد في انتخابات اتحاد الكرة المقرر في الثلاثين من شهر يونيو /حزيران المقبل.وقال مصدر مطلع أن الهيئة العامة صوتت على اعتماد النظام الداخلي لعام ٢٠٢١ في الانتخابات المقبلة والمقررة نهاية شهر يونيو / حزيران المقبل مع إجراء التغيير على ١٣ فقرة.وأهم التغييرات هي تعديل عدم جواز الترشيح لأكثر من دورتين تم تعديلها إلى ثلاث دورات انتخابية، وكذلك اعتماد ممثلي الصالات والشاطئية ضمن الهيئة العامة فيما تم التصويت على عدم ازدواجية المناصب ومن يفوز بانتخابات القدم يجب أن يقدم استقالته من منصبه في النادي.يشار إلى أن ممثلي الاتحاد الآسيوي اجتمعا اليوم بالهيئة العامة للمصادقة على النظام الداخلي./انتهى

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