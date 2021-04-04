رئيس مجلس الاعيان : الاردن والملك ..خط احمر

2021/04/04 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد رئيس مجلس الأعيان في الأردن، فيصل الفايز، اليوم الأحد، الدولة الأردنية والملك خطا أحمرا.وجاءت تصريحات الفايز خلال جلسة خاصة لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب عقدها بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، في مبنى مجلس الأمة القديم.وحضر الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رئيس مجلس النواب، ورؤساء السلطات الدستورية وكبار مسؤولي الدولة.من جهته، قال رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، إن النظام الهاشمي في الأردن عصي على التآمر والفتن.وكانت وكالة الانباء الاردنية اعلنت امس عن : اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية../انتهى3

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