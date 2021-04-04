نيمار يعطل مفاوضات تمديد عقده مع سان جيرمان لعيون ميسي

2021/04/04 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت تقارير إعلامية كتالونية، بأن البرازيلي نيمار، عطل مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بسبب التطورات الخاصة بمصير صديقه وزميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي.وذكرت صحيفة “ARA” في تقرير لها، أن نيمار، أوقف مفاوضات تمديد تعاقده مع النادي الباريسي، لأنه لم يعد متأكدا من أن ميسي، ينوي الرحيل عن صفوف برشلونة […]

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