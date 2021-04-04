2021/04/04 | 13:33 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 أبريل 2021 | 01:15 مساءً

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العثور على جثة أحد ضحايا عبارة الموصل

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، الأحد، بالعثور على جثة تعود لأحد ضحايا حادثة عبارة الموصل.

وقال المصدر، إن "النجدة النهرية عثرت على جثة شاب تعود لأحد ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل".

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