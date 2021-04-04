بشدر.. اعتقال شخصين بتهمة المخدرات

2021/04/04 | 13:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات قسم المواد المخدرة بالتعاون مع مديرية اسايش رابرين وبامر قاضي التحقيق شخصين يدعيان (ب،خ،م) و (ح،ع،ر) بحوزتمها 2 كيلو غرام من المواد المخدرة نوع ترياق وذلك في قرية توسوران-سنكسر بحدود بشدر.

وتم فتح تحقيق مع المتهمين بامر قاضي التحقيق في محكمة التحقيق بقضاء رانية بناء على المادة 26 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

PUKmedia اراز رسول/قلعة دزي

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