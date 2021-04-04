بيرلو يقترب من الرحيل عن يوفنتوس

2021/04/04 | 13:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحوم الشكوك حول مستقبل أندريا بيرلو داخل القيادة الفنية لفريق يوفنتوس الإيطالي، بسبب سلسلة الاخفاقات التى يمر بها “السيدة العجوز” على المستويين المحلي والأوروبي خلال الفترة الأخيرة.واصل يوفنتوس سلسلة العروض السيئة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد التعادل أمام تورينو 2-2، في الديربي الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الكالتشيو.

وكان اليوفي ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي.

وتراجع يوفنتوس للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 56 نقطة، متأخراً بـ12 نقطة عن الكتصدر إنتر ميلان المتصدر برصيد 68 نقطة.

أضافت الصحيفة: “إدارة يوفنتوس منحت بيرلو الفرصة كثيراً رغم الاخفاق الأوروبي، والأداء السيء محلياً، لكن لا يزال المدرب يرتكب العديد من الأخطاء ولكن فهم كيفية التغيير أمر معقداً بالنسبه له”.

واختتمت: “بيرلو يخاطر بفرص يوفنتوس في الحصول على بطولة هذا الموسم، لكن سيتم اتخاذ قرار بشأن مستقبله حال استمرار الأداء السيء، وفقدان النقاط في المسابقة المحلية، والابتعاد عن المربع الذهبي.

يذكر أن فريق يوفنتوس سيواجه نابولي في مباراة قوية، الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الثالثة بمسابقة الكالتشيو.

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