2021/04/04 | 13:40 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة العامة تترك فقرة تعدد المناصب للعاملين بمنظومة اتحاد الكرة لتفسيرات الاتحاد الدولي فيفا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/04 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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