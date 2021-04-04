2021/04/04 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وصول أولى دفعات لقاحات كورونا إلى ليبيا، وتتضمن أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أول الغيث قطرة".. وصول أول دفعة من لقاحات كورونا إلى ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أول الغيث قطرة".. وصول أول دفعة من لقاحات كورونا إلى ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).