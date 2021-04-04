بمشاركة أكاديميين وممثّلين من الحكومة المحلية، إنطلاق مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في اعادة البناء بعد مرحلة الصراع”

2021/04/04 | 13:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – إعلام جمعية التحرير للتنمية بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية وبتنفيذ من جمعية التحرير للتنمية، انطلق صباح هذا اليوم الخميس الموافق 1 نيسان 2021 الإجتماع التنسيقي الأول “الاقتصاد والاستثمار في محافظة نينوى” ضمن مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في اعادة البناء بعد مرحلة الصراع” في محافظة نينوى بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين …

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