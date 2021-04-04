ايران تتحدث عن احداث الاردن ولا تبرئ اسرائيل منها

2021/04/04 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ايران انها تقف مع الاردن في

استقراره وترفض التدخل في شؤونه

الداخلية.

‏ورأى المتحدث باسم الخارجية خطيب

زادة،ان اي توتر او عدم استقرار في اي

دولة من دول المنطقة يصب بمصلحة الكيان

الصهيوني ولايمكن

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