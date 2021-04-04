ايران تسجل 11680 إصابة و 161 وفاة جديدة بكورونا

2021/04/04 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة

والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما

سادات لاري عن تسجيل 11860 اصابة و 161 وفاة

جديدة بفيروس كورونا.

وقالت لاري اليوم الاحد في تصريحها

الصحفي اليومي: انه تم خلال السا

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