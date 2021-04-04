كربلاء: انتاج اكثر من ( 50) مليون بيضة مائدة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2021

2021/04/04 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الربع الأول من عام 2021 انتاج اكثر

من ( 101) مليون بيضة من خلال مشاريع بيض

المائدة في كربلاء سوقت الى الاسواق

المحلية .

وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في

بيان تلقته وكالة نون الخبربة، ان

مشا

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