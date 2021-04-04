بالصور.. مراسم استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الإمارات

2021/04/04 | 13:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بياناً، بشأن زيارة الأخير إلى دولة الإمارات.وقال المكتب في بيان، إنه “جرت في قصر الوطن بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاحد، مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو […]

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