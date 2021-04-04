2021/04/04 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

مصدر أمني:

- سقوط صاروخين خارج سياج قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

- عملية القصف لم تسفر عن اي خسائر بشرية او مادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).