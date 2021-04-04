الملكي ودع الابطال بالموسمين الماضيين بصافرته.. الإعلان عن حكم مباراة ريال مدريد وليفربول

2021/04/04 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الحكم الألماني فيليكس بريتش لقيادة مباراة ريال مدريد وليفربول المقرر إقامتها، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيعاون الحكم الألماني كل من مارك بورش وستيفان لوب، فيما سيتولى مسؤولية تقنية الفار مواطنهم ماركو فريتز.

وستكون هذه هي المرة الـ 11 التي يقود فيها الحكم الألماني مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، إذ قاد 10 مباريات سابقة للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا فاز الميرينجي في 6 منها وتعادل في 2 وخسر في 2 آخرين.

ولا يملك ريال مدريد ذكرى جيدة مع بريتش خلال المباراتين الآخيرتين اللاتي قادهما الحكم الألماني له، إذ خسرهما كبير العاصمة الإسبانية أمام أياكس برباعية مقابل هدف ليودع دوري أبطال أوروبا من دور 16 الموسم قبل الماضي، وبثنائية أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي ليغادر الفريق أيضًا البطولة من دور 16.

في المقابل، كان الحكم نفسه هو الذي قاد مباراة الكأس الـ 12 للنادي الملكي حين تغلب الفريق على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017.

أما بالنسبة لنادي ليفربول، فقاد بريتش 7 لقاءات سابقة للريدز، فاز الإنجليز في 4 منها وخسروا في اثنين وتعادلوا في مباراة واحدة، وقاد الحكم الألماني مباراة ليفربول ضد أياكس هذا الموسم في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

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