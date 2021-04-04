بدء الاجتماع الموسع للوفد العراقي في الإمارات برئاسة الكاظمي ومحمد بن زايد

2021/04/04 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أبو ظبي

بدأ الاجتماع الموسع للوفد العراقي في الإمارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي، وولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترأسا الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والاماراتي".

وفي وقت سابق من اليوم، جرت في قصر الوطن بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاحد، مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، فإن "الاستقبال الرسمي، جرى خلاله عزف النشيد الوطني العراقي والنشيد الوطني الاماراتي وتفتيش حرس الشرف، وإطلاق 21 اطلاقة مدفعية ترحيبية، اضافة الى مرافقة كوكبة الخيالة عجلة رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف البيان، أن الكاظمي "يجري زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، الى جانب بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وكان في استقبال السيد الكاظمي والوفد المرافق له، في مطار ابو ظبي الشيخ محمد بن زايدآل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة، ووزير الطاقة الإماراتي السيد سهيل المزروعي.

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