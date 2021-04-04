المالكي يهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

2021/04/04 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المسيحيين بعيد الفصح المجيد.وقال في تغريدة : في عيد الفصح المجيد نتقدم لاخوتنا المسيحيين شركائنا في الوطن بخالص التهاني والتبريكات ..داعين الباري عز وجل ان تكون هذه المناسبة فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وان يتحقق الرفاه والسلام للشعب العراقي كافة وان تتحقق امنيات الجميع بوطن امن وسليم ..كل عام وانتم بالف خير./انتهى3

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