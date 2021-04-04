الكاظمي وولي عهد ابو ظبي يتراسان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والاماراتي

2021/04/04 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تراس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والاماراتي./انتهى2

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