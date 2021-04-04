كركوك: اب يقدم على حرق ابنه بطريقة مروعة ولسبب غريب جدا (صورة)

2021/04/04 | 14:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر مطلع، الاحد، بقيام اب بحرق ابنه البالغ من العمر 5 سنوات في كركوك لانه "مشاكس".

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، (4 نيسان 2021)، ان "الاب اجبر الطفل بشرب ماء حار ومن ثم حرقه في منطقة غرطانه بمحافظة كركوك والسبب كون الطفل (مشاكس) ".

واضاف، ان "الاب ليس لديه اي مشاكل نفسيه"، مشيرا الى ان "الطفل يتلقى العلاج الان في احدى مستشفيات كركوك".

N.A

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