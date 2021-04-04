2021/04/04 | 14:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُنتحل صفة رئيس أحد الأجهزة الرقابيَّة، وأحد أفراد عصابته.

وذكرت الهيئة في بيان، 4 نيسان/أبريل، أنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية قرار حكمٍ بالدعوى الجزائيَّة الخاصَّة بمُتَّهمٍ انتحل صفة رئيس أحد الأجهزة الرقابيَّة؛ لابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في المحافظة، مُؤكِّدةً أنَّ الحكم قضى بالحبس الشديد مُدَّة خمس سنواتٍ وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات".

وبيَّنت الدائرة، وفق البيان، أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استنادًا إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، فيما تضمَّن قرار الحكم أيضًا الحبس لمدةِ سنة وستة أشهرٍ بحق أحد أعضاء العصابة".

وأوضحت الدائرة، أنَّ "أفراد العصابة التي كان يديرها المدان وقعوا في كمينٍ مُحكَمٍ نصبته فرق الهيئة، فضبطتهم مُتلبِّسين بالجرم المشهود"، لافتةً إلى "أنهم أقدموا على ابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ بمبالغ تصل إلى (50) ألف دولار مقابل وعود بإغلاق ملفات فسادٍ مزعومةٍ يدَّعون امتلاكها؛ الأمر الذي قاد إلى إلقاء القبض على المدان بموجب أمرٍ قضائيٍّ في أحد أحياء العاصمة بغداد".

وأعلنت هيئة النزاهة، أواخر تشرين الثاني/أكتوبر 2020، عن تتبُّع وضبط أفراد عصابة تنتحل صفة (جهة رقابية) لابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في كركوك.

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة الكاظمي..



المالكي يخشى "النيران الأولى" والكرد يتحصنون بـ"النزاهة"

مؤشرات "الوعيد" تتصاعد..



4 خطوات خلال أسبوع ومكافحة الإرهاب في الواجهة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس الشديد لزعيم عصابة ابتز مؤسسات عراقية بـ "ملفات فساد") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس الشديد لزعيم عصابة ابتز مؤسسات عراقية بـ "ملفات فساد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).