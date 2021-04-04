العراق.. سقوط صاروخين على منطقة ريفية قرب قاعدة بلد الجوية

2021/04/04 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويأتي هذا الهجوم قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن التي تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل موالية لإيران في العراق.

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