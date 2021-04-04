2021/04/04 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق آمر قاعدة بلد الجوية، الأحد، على تعرض القاعدة لهجوم صاروخي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأكد اللواء الركن الطيار ضياء محسن سعد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (4 آذار 2021)، "سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا خارج سياج قاعدة بلد الجوية".

بدورها قالت خلية الإعلام الامني، إنه "في الساعة ١٢١٥ من يوم ٤ نيسان الجاري، سقط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية".

وأضاف أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، حيث تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأشار البيان إلى أن "القاعدة تضم العديد من اسراب الطائرات العراقية المقاتلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمر قاعدة بلد الجوية يعلن تفاصيل هجوم بصاروخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آمر قاعدة بلد الجوية يعلن تفاصيل هجوم بصاروخ كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).