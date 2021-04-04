إعمار جسر القيّارة الذي فجّره داعش أصبح إحدى ثمار مشروع “بناء الإستقرار في العراق”

2021/04/04 | 14:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – إعلام جمعية التحرير للتنمية.بعد تحرير محافظة نينوى من سيطرة داعش، تأثّرت المحافظة بالكامل بأعمال العنف والدمار والحرب التي جرت بين القوّات العراقية وعناصر تنظيم داعش، إنطلقت عدّة مشاريع حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومن ضمن هذه الجهود هي جهود جمعية التحرير للتنمية التي صمّمت مشروع ” بناء الإستقرار في العراق” الممّول من …

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