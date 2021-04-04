روسيا تسجل 8817 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/04 | 14:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا إلى ما تحت عتبة التسعة آلاف إصابة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 8817 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 9021 إصابة في اليوم السابق)، يعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (1901 […]

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