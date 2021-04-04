توضيح من الحشد الشعبي بخصوص المفسوخة عقودهم

توضيح إلى المنتسبين المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي:
بعد إقرار قانون الموازنة لسنة ٢٠٢١ من قبل مجلس النواب وتضمين ملف المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي نود إعلامكم أن الهيئة بانتظار التعليمات و الإجراءات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة، وفي حال ورودها بشكل رسمي سيتم إبلاغكم عبر البيانات والتصريحات التي تصدر من مديرية الإعلام في الهيئة حصراً.
راجين تعاونكم في إنجاز الملف.
يتبع.
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