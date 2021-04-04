توضيح من الحشد الشعبي بخصوص المفسوخة عقودهم

2021/04/04 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توضيح إلى المنتسبين المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي:

بعد إقرار قانون الموازنة لسنة ٢٠٢١ من قبل مجلس النواب وتضمين ملف المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي نود إعلامكم أن الهيئة بانتظار التعليمات و الإجراءات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة، وفي حال ورودها بشكل رسمي سيتم إبلاغكم عبر البيانات والتصريحات التي تصدر من مديرية الإعلام في الهيئة حصراً.

راجين تعاونكم في إنجاز الملف.

يتبع.



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