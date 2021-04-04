بالأرقام.. ما حققته المنافذ الحدودية من إيرادات ومنجزات في النصف الثاني من 2020

2021/04/04 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حققت هيئة المنافذ الحدودية ارتفاعاً بنسب الإيرادات التي وصلت إلى 80‎%‎، بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات الادارية والامنية.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشاريع الإدارية والعمرانية في المنافذ نحو 70‎%‎، ومن المتوقع أن يسهم إنجاز هذه المشاريع بمضاعفة إيرادات المنافذ.

وبينت الإجراءات بحسب تقرير الأداء الحكومي، أن الهيئة أوقفت نحو 90‎%‎ من المخالفات، بعد تعزيز الدور الرقابي والإشرافي في ضبط الإجراءات الجمركية والضريبية داخل المنافذ؛ إذ بلغت المخالفات المرصودة 2777 مخالفة خلال النصف الثاني من العام 2020 فقط.

ومن المتوقع أن تسيطر المنافذ على كل عمليات التلاعب والتهرب بعد إنجاز الخطة الإصلاحية الموضوعة لهذا الغرض؛ إذ ساهمت الهيئة في الحد من الهدر والتلاعب بالمال العام، وتعظيم الإيرادات.

وباشرت الهيئة باعتماد نظام الأتمتة، بهدف تسهيل حركة البضائع، وزيادة الإيرادات

وكان مجلس الوزراء، قد الزم المحافظات التي تقع فيها المنافذ، بتخصيص مبلغ 50% من الإيرادات؛ من أجل تطوير المنافذ ومقترباتها، وتخفيض أجور الموازين الجسرية إلى خمسة آلاف دينار، وإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية، وتشكيل اللجان التحقيقية بالعقود الاستثمارية، وإنشاء البوابة الإلكترونية لتدقيق المعاملات، وتفعيل حماية المنتج المحلي، ومنع دخول المواد المشمولة بالحماية على وفق الروزنامة الزراعية.

يتبع.



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