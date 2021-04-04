الإعلام الأمني تصدر بياناً حول استهداف قاعدة بلد وتحدد مكان انطلاق الصاروخين

2021/04/04 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (04 نيسان 2021)، بياناً بشأن سقوط صاروخين على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، فيما حددت أماكن سقوطها.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالساعة 12:15 من يوم 4 نيسان الجاري، سقوط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وأشار البيان إلى أن انطلاق صاروخين كان "من منطقة الدوجمة ضمن قاطع عمليات ديالى"، لافتاً إلى أن "هذه القاعدة التي تم استهدافها من القواعد العراقية تضم أسراباً لطائرات مقاتلة عراقية".

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