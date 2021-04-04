استهداف قاعدة بلد الجوية بصاروخين

2021/04/04 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصدر امني عن تعرض قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين لهجوم صاروخي .وقال المصدر :" ان صاروخين سقطا في محيط القاعدة ، دون وقوع اصابات "./انتهى3

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