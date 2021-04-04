صاروخان يستهدفان قاعدة عراقية تضم عسكريين أميركيين

2021/04/04 | 14:24 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط صاروخان الأحد قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، التي تضمّ أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار.

ويأتي هذا الهجوم الذي لم يسفر عن ضحايا وأضرار، قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن، التي تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل موالية لإيران في العراق.

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