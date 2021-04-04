2021/04/04 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بعد إقرار قانون الموازنة لسنة ٢٠٢١ من قبل مجلس النواب وتضمين ملف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد الشعبي تصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

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