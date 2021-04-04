سقوط صاروخين في محيط قاعدة بلد العسكرية

2021/04/04 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتعرض قاعدة بلد العسكرية لقصف صاروخي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قاعدة بلد العسكرية في محافظة صلاح الدين تعرضت لقصف صاروخي بمحيطها".واضاف ان "صاروخين سقطا خارج سياج القاعدة"، مشيرا الى أن "القصف لم يسفر عن أية إصابات تُذكر".

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