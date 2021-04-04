المنافذ الحدودية تتحدث عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 80%

2021/04/04 | 14:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداداعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، تحقيق ارتفاعاً بنسب الإيرادات التي وصلت إلى 80‎%‎، بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات الادارية والامنية.

وذكرت الهيأة في بيان ان “نسب الإنجاز في المشاريع الإدارية والعمرانية في المنافذ نحو 70‎%‎، ومن المتوقع أن يسهم إنجاز هذه المشاريع بمضاعفة إيرادات المنافذ”.

وبينت الإجراءات بحسب تقرير الأداء الحكومي، أن “الهيأة أوقفت نحو 90‎%‎ من المخالفات، بعد تعزيز الدور الرقابي والإشرافي في ضبط الإجراءات الجمركية والضريبية داخل المنافذ؛ إذ بلغت المخالفات المرصودة 2777 مخالفة خلال النصف الثاني من العام 2020 فقط”.

ومن المتوقع أن تسيطر المنافذ، بحسب البيان على “كل عمليات التلاعب والتهرب بعد إنجاز الخطة الإصلاحية الموضوعة لهذا الغرض؛ إذ ساهمت الهيئة في الحد من الهدر والتلاعب بالمال العام، وتعظيم الإيرادات”.

كما اعلنت “باعتماد نظام الأتمتة، بهدف تسهيل حركة البضائع، وزيادة الإيرادات”.

وكان مجلس الوزراء، قد الزم المحافظات التي تقع فيها المنافذ، بتخصيص مبلغ 50% من الإيرادات؛ من أجل تطوير المنافذ ومقترباتها، وتخفيض أجور الموازين الجسرية إلى خمسة آلاف دينار، وإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية، وتشكيل اللجان التحقيقية بالعقود الاستثمارية، وإنشاء البوابة الإلكترونية لتدقيق المعاملات، وتفعيل حماية المنتج المحلي، ومنع دخول المواد المشمولة بالحماية على وفق الروزنامة الزراعية.

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