2021/04/04 | 14:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن المنتسبين المفسوخة عقودهم.وقالت الهيئة في بيان، إنه “بعد إقرار قانون الموازنة لسنة 2021 من قبل مجلس النواب وتضمين ملف المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي نود إعلامكم أن الهيئة بانتظار التعليمات والإجراءات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة”.وأضافت أنه “في حال ورود التعليمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إقرار الموازنة.. الحشد يصدر توضيحا بشأن المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إقرار الموازنة.. الحشد يصدر توضيحا بشأن المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).