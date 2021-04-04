مكتب الكاظمي يعلن تفاصيل المباحثات مع ولي عهد أبو ظبي

2021/04/04 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، الأحد، الأوضاع الراهنة في المنطقة، ودور العراق المحوري في التهدئة والاستقرار.

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ونشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء بيانا، تلقى "ناس" نسخة منه (4 نيسان 2021)، أنه "التقى الرئيس مصطفى الكاظمي، بولي عهد ابو ظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في اطار زيارته الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة".

وشهد اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الاوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار".

من جهته رحب ولي عهد ابو ظبي، "برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، واشاد بخطوات الحكومة العراقية الاصلاحية والهادفة لتطوير الإقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار"، كما اشاد "بدور العراق في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة، ونهجه لسياسة التهدئة والحوار".

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