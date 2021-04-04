مكتب الكاظمي يعلن تفاصيل اجتماع الاخير مع ولي عهد ابو ظبي

2021/04/04 | 14:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع ولي عهد ابوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاحد، العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز […]

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