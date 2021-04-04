2021/04/04 | 14:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة كشفت دراسة جديدة أن المومياء الشهيرة “تاكابوتي” توفيت منذ زهاء 2600 عام بعد طعنها بفأس، وليس بسكين كما زُعم سابقا.واستكشف البروفيسور روزالي ديفيد، من جامعة مانشستر، والبروفيسور إيلين ميرفي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تاكابوتي”..



حل لغز جريمة قتل مومياء شهيرة عاشت في مصر القديمة! المركز الخبري الوطني.

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