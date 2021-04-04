في غضون شهر.. العراق يستورد سلعاً من إيران بأكثر من 500 مليون دولار

2021/04/04 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل التجارة الخارجية في الشهر الاخير من السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، بواقع 7.5 مليار دولار، فيما جاء العراق بالمركز الثاني بـ516 مليون دولار.

وأوضح روح الله لطيفي في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، أن "الصادرات بلغت 3.328 مليار دولار، في مقابل 4.130 مليار دولار واردات، مشيرا إلى أن، الحجم التجاري سجل نموا بواقع 641 مليون دولار وبنسبة 9.4 بالمئة على اساس شهري".

ولفت إلى الاسواق التصديرية الخمس الاولى للسلع الايرانية في الشهر المذكور، حيث تصدرت الصين القائمة بـ 2.067 مليون طن من السلع بقيمة 855 مليون دولار، تلاها العراق بـ 1.565 مليون طن بقيمة 516 مليون دولار، والامارات بـ 1.291 مليون طن بقيمة 454 مليون دولار وتركيا 422 الف طن بقيمة 281 مليون دولار وأفغانستان 571 الف طن بقيمة 199 مليون دولار.

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