حالات الشفاء من كورونا تفوق الإصابات المُسجلة في النجف خلال يوم واحد

2021/04/04 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الأحد (04 نيسان 2021)، الموقف الوبائي في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، الذي أظهر ارتفاعاً بحالات الشفاء الجديدة مقابل الإصابات.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "1322 فحصاً مختبرياً أجري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، أظهرت إصابة 261 شخصاً بفيروس كورونا، وشفاء 353 آخرين"، مشيرة إلى "تسجيل أربع حالات وفاة".

ولفتت إلى "أن إصابة واحدة فقط سُجلت لمنتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، ليرتفع إجمالي الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة إلى 3588".

وأكدت، ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف، ارتفع إلى 46881، ومجموع حالات الشفاء بلغ 40685، ومجموع الوفيات زاد إلى 444، بينما بلغ مجموع الحالات تحت العلاج 5752 حالة".

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