مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل لقائه مع محمد بن زايد

2021/04/04 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد (04 نيسان 2021)، تفاصيل لقاء الكاظمي بولي عهد ابو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللقاء، شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الاوضاع في المنطقة، وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار".

وأضاف البيان، أن "سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، وأشاد بخطوات الحكومة العراقية الإصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، كما أشاد بدور العراق في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة، ونهجه لسياسة التهدئة والحوار".

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