دعوة لجمـع تواقيع نيابية لانصاف شريحة المحاضرين

2021/04/04 | 14:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت كتلة / الصادقون / النيابية ، الى حملة جمـع تواقيع نيابية لانصاف شريحة المحاضرين المجانيين.وكتب رئيس الكتلة النائب عدنان فيحان ، في تغريدة عبر منصة / تويتر / للتواصل الاجتماعي " لقد عملنا على أنصاف الجهود التي بذلها المحاضرون لسنوات دون مقابل، ولكن اكثر من سبب حال دون ذلك " ، داعيا جميع اعضاء مجلس النواب الى :" حملة جمع تواقيع لاجل اتخاذ قرار ينصف هذه الشريحة الكبيرة والمهمة من شبابنا المضحي وايجاد الحل المناسب لهم ".وكان مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة مساء الاربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ./انتهى5

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