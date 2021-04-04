الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش جنوب صلاح الدين

2021/04/04 | 14:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /نفذت قوة من الحشد الشعبي ، عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش جنوب محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه :" ان العملية ، التي نفذها اللواء الاول في الحشد الشعبي ، شملت تفتيش مناطق اطراف السجلة والمناطق المحاذية لتل الذهب لتأمينها من فلول داعش" ./انتهى ح

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