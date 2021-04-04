بدء الاجتماع بين الوفدين العراقي والإماراتي في ابو ظبي

2021/04/04 | 14:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت المباحثات الموسَّعة بين الوفدين العراقي والإماراتي في ابو ظبي عاصمة الامارات...

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