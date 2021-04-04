العراق.. سقوط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد

2021/04/04 | 14:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، اليوم الاحد، سقوط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد دون خسائر....

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